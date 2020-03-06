Коронавирус не обнаружен. Медики в Липецке проверили мужчину, доставленного в больницу в спецкапсуле

Тест на коронавирусную инфекцию, проведенный мужчине, который был доставлен в областную инфексионную больницу в специальной капсуле, показал отрицательный результат. Такой информацией поделилась пресс-служба областной администрации.

Напомним, что вчера в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу на госпитализацию был направлен пациент с явлениями острой респираторной вирусной инфекции. В феврале он посещал Италию, поэтому медики в строгом соответствии с методическими рекомендациями приняли решение доставить пациента в медучреждение в специальной капсуле. Сами при этом они были одеты в противоинфекционные костюмы.

Видео процесса, когда пациента выгружают из машины «Скорой помощи», быстро распространилось в соцсетях. Но, как оказалось, никаких поводов для паники нет и не было.