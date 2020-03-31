Коронавирус путает карты выпускникам и учителям. Но они не теряют оптимизма

В 2020-м году в Верхнематренской средней школе всего пятеро одиннадцатиклассников. Не густо. В былые времена сельская школа выпускала до трех десятков человек.

Это фото было сделано еще до введения карантинных мероприятий, связанных с угрозой распространения коронавируса. На момент визита корреспондента одна ученица Анастасия Незнамова отсутствовала. Мы пообщались с Елизаветой Дарьиной, Владиславом Чернышовым, Алексеем Рязанцевым и Викторией Тереховой (материал читайте в газете «Добринские вести»).

Их учитель русского языка и литературы Наталия Петровна Рязанцева самым важным на сегодня считает усиленную подготовку к сдаче ЕГЭ. А делать это в нынешних условиях непросто.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация с коронавирусом (из-за чего школьники вынуждены на неопределенное время перейти на дистанционное обучение) немало осложнила работу и учителей, и учеников.

Но готовиться к экзаменам надо, поэтому будущие выпускники и все остальные обучающиеся под контролем педагогов и родителей занимаются самообразованием.

Процесс обучения происходит следующим образом. Школы выкладывают задания на своих сайтах. Ученики их выполняют и отправляют на проверку педагогам. Благо, Интернет сегодня стал общедоступным и его использование в кои-то веки, действительно, идет на пользу детям.

Между тем, на прошлой неделе стало известно, что Минпросвещения перенесло сроки Единого государственного и Основного государственного экзаменов. ЕГЭ начнется 8 июня, ОГЭ — 9 июня.