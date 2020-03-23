Коронавирус в Липецкой области: новых случаев заражения за минувшие сутки не выявлено

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

По данным пресс-службы администрации региона. в областной инфекционной больнице находятся 9 человек:

2 человека с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Анализы переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

2 человека с симптомами ОРВИ из числа контактных. Анализ не подтверждает наличие вируса.

5 человек с симптомами ОРВИ прибывшие из-за рубежа, в том числе 1 ребенок. Анализ не подтверждает наличие вируса.

В обсерваторе находятся 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек:

83 человека контактных второго порядка;

373 человека прибывших из-за рубежа.

Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.