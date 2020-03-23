Коронавирус в Липецкой области: новых случаев заражения за минувшие сутки не выявлено

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
По данным пресс-службы администрации региона. в областной инфекционной больнице находятся 9 человек:
- 2 человека с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Анализы переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
- 2 человека с симптомами ОРВИ из числа контактных. Анализ не подтверждает наличие вируса.
- 5 человек с симптомами ОРВИ прибывшие из-за рубежа, в том числе 1 ребенок. Анализ не подтверждает наличие вируса.
В обсерваторе находятся 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек:
- 83 человека контактных второго порядка;
- 373 человека прибывших из-за рубежа.
Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
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