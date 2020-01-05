Кража в Паршиновке. Разбили стекло и вынесли из дома металлические предметы

Вчера, 4 января, в полицию поступило заявление о краже. Она произошла в Паршиновке. Злоумышленники разбили стекло в доме и вынесли оттуда газовую плиту, чугунные элементы печки, металлическую кровать, эмалированную посуду, металлическую сушилку для посуды, а также две металлические крышки от телевизора. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Участковые уполномоченные полиции оперативно установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались неработающие местные жители 38-ми и 19-ти лет. Один из них был ранее судим.

Похищенное уже изъято, а в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование проводит ОМВД России по Добринскому району.