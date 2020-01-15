Крещенскую купель оборудуют на Чуевском пруду в Добринке

14 января состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Добринского муниципального района.

На повестке дня стоял вопрос по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период Крещенских купаний.

На территории района официально обозначено всего одно место, где можно окунуться в ледяную купель с соблюдением всех норм безопасности. Это Чуевский пруд п. Добринка (заезд со стороны улицы Чапаева). Именно здесь, по словам главы Добринского сельского поселения Николая Чижова, в ночь на 19 января будет организовано дежурство всех необходимых служб (полиция, спасатели, медики), которые проследят, чтобы Крещенское купание прошло без происшествий. Да и сама ледяная купель, с учетом погодных аномалий нынешней зимы, будет оборудована с соблюдением дополнительных мер безопасности. Также добринцев и всех жителей района будет ждать бесплатное угощение: горячий чай и наваристая уха.

Ожидается, что в традиционном купании примут участие не менее двухсот человек, правда, часть из них — в роли зрителей.

Мероприятие будет проходить с 00.00 до 4.00 часов 19 января.