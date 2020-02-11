Куда уезжали учиться добринские выпускники и где их ждут на работу?

В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал увеличить число бюджетных мест в региональных вузах, где есть потребность в тех или иных специалистах, особенно врачах, педагогах, инженерах. По мнению главы государства, высшая школа должна идти в ногу со временем и реагировать на динамично меняющийся рынок труда.

По сообщениям Липецкстата, в 2019 году российское студенчество насчитывало более 4 миллионов человек. В Липецкой области твердость гранита науки проверяли более 21 тысячи студентов. В нашем регионе действуют 12 организаций высшего образования: шесть государственных и муниципальных и столько же частных образовательных вузов.

Закономерно, что самый высокий процент студентов зарегистрирован в крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге: 560 и 550 учащихся на 10 тысяч человек населения соответственно. У нас на 10 тысяч населения приходится 185 студентов.

Как видно из приведенных в инфографике данных, большая часть добринцев выбирает для получения высшего и средне-специального образования родной Липецк — от дома недалеко, да и затрат на дорогу и проживание нужно меньше, чем в той же столице. А еще при поступлении на некоторые специальности можно воспользоваться целевым направлением, которое дает преимущество при зачислении на выбранный факультет.

— В 2019 году к нам за целевыми направлениями обратилось пять человек, — рассказывает главный специалист-эксперт отдела образования администрации Добринского района Елена Губина. — А фактически воспользовались ими и поступили в педвузы всего двое, остальные, видимо, передумали. Ведь с прошлого года требования к таким студентам повысились. Согласно постановлению правительства РФ от 21.03.19 г. № 302 «О целевом обучении» выпускник учебного заведения, обучавшийся по целевому направлению, получив диплом, должен не менее пяти лет отработать в образовательных учреждениях нашего района. В противном случае молодой специалист обязан вернуть государству потраченные на его обучение деньги. А в нашем случае еще и те, что районная администрация начала выплачивать с прошлого года в качестве компенсации проезда до места учебы и обратно (на сегодняшний день студенты-целевики получают по 500 рублей в месяц). Эти изменения должны помочь в решении кадровой проблемы с учителями. Правда, первых молодых специалистов, попавших под действие этого постановления, придется ждать еще, как минимум, четыре года.

36 учителей требуются сегодня в образовательных учреждениях района.

БУДУЩИМ ДОКТОРАМ

Выпускникам добринскимх школ, желающим стать докторами, можно обратиться в ГУЗ «Добринская ЦРБ», где формируют пакет документов на получение целевого направления в управлении здравоохранения Липецкой области.

Лилия Самошина.

— Как правило, — говорит главный врач Добринского района Л.И. Самошина, — мы в этом никому не отказываем, направления получают все, а уже в вузы поступают сильнейшие из лучших. После 6 лет обучения в медицинском вузе выпускники обращаются в ЛПУ с целью заключения договора для обучения в целевой ординатуре. «Целевик», придя на работу, должен отработать 5 лет в нашей местности.

На инициативу Президента страны повысить количество целевых направлений Лилия Игоревна смотрит, разумеется, лишь положительно. — Ждём к нам и молодых врачей, и средний медперсонал, — добавила она, — надеемся, что увеличение бюджетных мест поможет быстрее решить кадровую проблему.

НАМ НУЖНЫ И МАЛЯРЫ

Уже 4 года в Добринском техническом училище реализуется адаптированная образовательная программа по профессии «Маляр» для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида.

Андрей Устюгов.

— Получение лицами с ОВЗ и инвалидностью профессионального образования и профессионального обучения, — рассказывает заместитель директора по учебно-производственной работе Андрей Устюгов, — является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

В первой год работы этой программы профессию маляр получили 8 человек из нашего района. В последующие два года обучились ещё 9 человек. Сейчас в Добринском техническом училище проходят обучение по данному направлению еще трое ребят.

— Срок обучения по адаптированной образовательной программе, — продолжает разговор А.С. Устюгов, — составляет 10 месяцев. По его итогам обучающийся также сдает выпускные экзамены и получает свидетельство о профессии рабочего. Большинство таких выпускников в дальнейшем трудоустраивается, в том числе и в Добринке. Ведь их профессии всегда востребованны.