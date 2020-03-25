Культура Добринского района в цифрах и фактах

В Добринском районе действуют 27 сельских Домов культуры, при которых создано 485 клубных формирований, объединивших 5848 участников разных возрастов.

В системе культуры нашего района действует 43 любительских объединений и клубов по интересам, в которых задействовано 652 человека (более ста из них – люди пожилого возраста).

В 2019 году работниками культуры было проведено 6292 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 281126 человек.

Старейший работник культуры Добринского района, который продолжает трудиться и по сей день, – Анатолий Павлович Зверев со ст. Хворостянка (в следующем году он отметит 80-летний юбилей).

В нашем районе работают 29 библиотек (1 – центральная, 1 – детская и 27 – сельских), при которых действует 41 клубное формирование (17 – для детей и 24 – для взрослых).

Услугами библиотек района пользуются 25388 читателей. В минувшем году каждый из них в среднем посетил библиотеку не менее десяти раз.

В 2019 году библиотеками проведено 573 массовых мероприятия, в которых приняли участие более 57 тыс. человек.

Старейший работник библиотечной сети района – Лидия Михайловна Леньшина, ведущий библиотекарь Богородицкой сельской библиотеки-филиала №4. Она трудится в своей сфере 36 лет.