«Лаборатория безопасности» знакомит школьников с основами законопослушного поведения на дорогах

Обучающие занятия проводились в начале года в образовательных организациях ряда муниципальных районов и областного центра. Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, проект «Лаборатория безопасности» в Липецкой области начал реализовываться в июле 2018-го. К разработке федерального проекта по поручению Президента Российской Федерации подключились Госавтоинспекция, Российский Союз автостраховщиков, экспертный центр «Движение без опасности», министерства просвещения и транспорта РФ.

Сейчас лаборатория, действующая на базе областного Центра дополнительного образования, регулярно проводит практические тренинги в учебных заведениях городов и сел региона. В прошлом году обучение безопасному поведению на дорогах прошли около 12 тысяч жителей области, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, педагоги и руководители школ, родители. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В январе-феврале нынешнего года обучающие занятия посетили около тысячи школьников областного центра, Липецкого, Тербунского, Усманского, Хлевенского и других районов. Юные участники занятий получили практические знания безопасного поведения на дорогах, им демонстрировали навыки оказания первой помощи с использованием специализированного манекена «Сердечно-легочная реанимация». Особое внимание инструкторы уделяли использованию световозвращающих элементов в темное время суток. По разработанной специалистами лаборатории программе социально-педагогической направленности практиковались более 500 учеников младших и старших классов.

Специализированный микроавтобус побывал с визитами в школе села Ильино Липецкого района, в лицее города Усмани, в селах Конь-Колодезь и Большая Поляна Хлевенского и Тербунского районов, других населенных пунктах области. Также сотрудники лаборатории проводили консультации для педагогов и родителей.

Кроме того, «Лаборатория безопасности» посетила целый ряд различных целевых акций, проводимых в образовательных организациях. Занятия состоялись на тематических праздниках «В гостях у Лаборатории безопасности» в липецкой гимназии №1 и областном Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Эдуарда Белана. Обучение ПДД было включено в занятие, посвященное всероссийской акции «Безопасность детства» в школе села Новая Деревня Липецкого района и в акцию «Голос поколения», проводившуюся во Дворце молодежи «Октябрь». Всего такие тренинги посетили свыше 400 школьников. Освоить Правила дорожного движения проще всего на практических занятиях, подчеркивают эксперты. На это и нацелена программа «Лаборатории безопасности», позволяющая школьникам в игровой форме оказаться в роли участников движения.