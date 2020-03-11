Лебедянский техникум стал участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

Лебедянский торгово-экономический техникум пока единственный в Липецкой области является участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда» среди ссузов. На занятиях у будущих специалистов по бухучету нет ни книг, ни тетрадей. В распоряжении преподавателя и каждого студента – новейшая цифровая техника.

«В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» мы получили несколько интерактивных панелей и три десятка планшетных компьютеров, — рассказала «Липецкой газете» Елена Соловьева, преподающая дисциплины экономического профиля. — С их помощью дети в учебной аудитории выходят в Интернет и находят необходимую информацию, выполняют задания и на рабочем месте, и у доски».

Полученные навыки помогают ребятам составлять бизнес-проекты и представлять их на областных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В результате два года подряд техникум занимает первое место по компетенции «Предпринимательство».

Цифровизация образовательного процесса в техникуме напрямую связана с тем, что с прошлого года здесь начали готовить специалистов по направлению «Сетевое и системное администрирование», включенному в топ 50 наиболее востребованных на рынке труда.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность повышения интереса молодежи к новым трендам экономического развития страны и российских регионов. «Главное сегодня – изменить то, что в головах студентов, – считает Игорь Артамонов. – Мы должны готовить конкурентоспособных специалистов, которые смогут ответить на современные вызовы».

С 2018 года техникум значительно улучшил свою материально-техническую базу, потратив на новейшее оборудование свыше 2,2 миллиона рублей. Были приобретены 27 компьютеров с мощными процессорами, хорошей оперативной памятью, с производительными видеокартами. Это позволяет студентам работать с множеством графических программ, заниматься 3D-моделированием. Кроме того, были закуплены необходимые инструменты для обучения студентов навыкам работы с кабельным и кроссовым оборудованием.

Техническое обеспечение позволяет готовить в техникуме квалифицированных специалистов, занятых в сфере IT-технологий, а также организовать площадку для подготовки участников к чемпионату «Молодые профессионалы» по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Экспедирование грузов», «Предпринимательство» и «Сетевое и системное администрирование».