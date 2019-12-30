Легковушка улетела в кювет. Один погиб, трое госпитализированы

Дорожно-транспортным происшествием с летальным исходом был ознаменован уходящий декабрь.

Авария произошла 29 декабря около 23.35 ночи на 5 километре автодороги Добринка — ст. Плавица. По словам старшего инспектора ДПС, старшего лейтенанта полиции Сергея Жигулина водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии погиб 35-летний пассажир отечественного автомобиля. Сам водитель и еще два пассажира, находившиеся в легковушке с различными травмами были доставлены в ГУЗ «Добринская ЦРБ».

Предварительная причина ДТП – водитель на справился с управлением.