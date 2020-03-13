Лесхозы региона начали подготовку к весенней посадке леса

Лесхозы Липецкой области приступили к проведению весенних лесокультурных работ и созданию защитных лесных насаждений на малопродуктивных землях сельхозназначения.

По мере схода снежного покрова повсеместно была проведена профилактическая обработка посевных площадей питомников от болезней. В настоящее время сотрудники лесхозов выкапывают посадочный материал древесно-кустарниковых пород. Специалисты отмечают, что саженцы хорошего качества. Всего их будет выкопано около 12 млн штук.

Сосна, дуб, берёза, рябина – своего нового места жительства саженцы будут дожидаться в специальных снежных кучах. Снег лесники собирали всю зиму. Хранить в нём посадочный материал можно до середины лета.

Всего в 2020 году в Липецкой области предстоит посадить 330 гектаров лесных культур и 450 гектаров защитных лесных насаждений.

«От состояния лесов зависит экологическое благополучие региона, а значит, и здоровье жителей. Лес – наше национальное достояние. Разумно использовать и приумножать его, чтобы сохранить для потомков – наша общая задача», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.