Лесопожарный центр получил новую спецтехнику

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Липецкой области продолжается работа по обновлению автопарка лесопожарной техники и оборудования. На эти цели из федерального бюджета в 2020 году выделено более 14 млн рублей.

Автопарк областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» пополнили бортовой автомобиль повышенной проходимости с краново-манипуляторной установкой, колесный трактор специального назначения, который предназначен для устройства лесных дорог и противопожарных барьеров, а также автобус для доставки личного состава к месту тушения лесного пожара.

Приобретенная спецтехника позволит повысить мобильность лесных пожарных, увеличить эффективность противопожарных мероприятий и площадь лесовосстановления. Кроме того, по итогам закупочных процедур и сложившейся экономии управление лесного хозяйства Липецкой области дополнительно приобрело комплекс разведки лесопожарной обстановки на базе беспилотного летательного аппарата и противопожарный инвентарь.

Сохранению и воспроизводству лесов региональные власти уделяют большое внимание. Поставлена задача увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии.