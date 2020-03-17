Липчане будут бороться за звание лучшей семьи года

Завершился приём заявок на участие в областном публичном конкурсе на определение лучшей семьи года. Всего в управление социальной защиты населения Липецкой области обратились 104 семьи, желающих побороться за почётное звание.

Победителей и призёров определят в пяти номинациях: «Лучшая трудовая династия», «Лучшая опекунская или приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Лучшая спортивная семья» и «Самая трудолюбивая семья». Победители получат в подарок микроавтобус, призёров, занявших второе место, наградят легковым автомобилем. За третье место в качестве подарков предусмотрены комплекты бытовой техники.

Награждение состоится на областном празднике, посвящённом Международному дню семьи. Конкурс на определение лучшей семьи года среди населения проводится в Липецкой области с 2010 года.

«В Липецкой области ведётся активная работа по укреплению института семьи. Вопросы развития демографической и семейной политики в числе приоритетных во всех муниципальных образованиях. От этого зависит наше будущее», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.