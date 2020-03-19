Липчане познакомились с проектом планировки территории под новую школу

Архитекторы представили проект планировки квартала, ограниченного улицами Юных Натуралистов, Папина, Громовой и Перова жителям этого района. На встрече с инициативной группой обсуждалось строительство дополнительного корпуса для школы № 72. Новое здание по проекту рассчитано на 150-200 мест для учеников начальной школы.

Инициаторами ее возведения выступили сами жители этого района. Существующее здание школы переполнено, дети учатся в две смены. Кроме того, строительство школы будет способствовать решению задачи о переходе обучения в школах в одну смену, поставленной Президентом РФ.

На встрече высказали свои пожелания. Их волнует архитектурная концепция здания, подъезд к нему, благоустройство, расположение спортплощадки. Все это будет учтено после утверждения проекта Минстроем, сообщили специалисты управления архитектуры и строительства.