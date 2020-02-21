Липчане приглашены на очный этап конкурса «Лидеры России 2020»

В Москве 22 февраля состоится открытие полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников из Центрального федерального округа.
В церемонии открытия полуфинала примут участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, главы регионов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
От ЦФО на конкурс поступило 81 688 заявок. К очному этапу приглашены 664 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Из них 13 липчан.
«Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры — это залог победы», — считает глава региона Игорь Артамонов.
21 февраля конкурсанты пройдут контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По итогам тестирования определится окончательный состав полуфиналистов. 22 и 23 февраля участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.
В программе конкурса – командная работа, мастер-классы, собеседования с потенциальными работодателями и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».
Победители конкурса получают образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны. За два года проведения конкурса назначения на высокие посты получили более 150 участников. Среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
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