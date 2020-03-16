Липчане присоединятся к международной акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти», к которой присоединится и Липецкая область, пройдет с 18 марта по 22 июня при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Масштабное событие приурочено к 75-летию Великой Победы. В ходе акции всего будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в Великой Отечественной войне.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает Игорь Артамонов.

В Липецкой области практически в каждом населенном пункте появится свой «Сад памяти». Для этого управление лесного хозяйства региона подготовило около 100 точек проведения. Всего этой весной на территории области в ходе акции будет высажено около 2 млн саженцев сосны, дуба, березы, рябины и липы на площади более 400 гектаров. Посадочным материалом в полном объеме обеспечат лесхозы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Принять участие в акции сможет каждый желающий. Для этого достаточно зайти на официальный сайт садпамяти2020.рф или в одноименное приложение ВКонтакте, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать дату, время посадки и контакты для связи. Кроме того, на сайте можно зарегистрироваться, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево и получить электронный сертификат, который будет храниться в вашей семье.