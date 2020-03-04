Липчане успешно выступили на Кубке Москвы по прыжкам в высоту

Липецкие спортсмены показали отличные результаты на Кубке Москвы по прыжкам в высоту. В этом году турнир стал самым массовым в России – было принято более 250 заявок на участие.

Липчанка Кристина Королёва выиграла золото в прыжках в высоту среди женщин. При этом липецкая прыгунья повторила свой личный рекорд (1 метр 91 сантиметр) и оставила позади олимпийскую чемпионку 2012 года Анну Чичерову, которая выиграла серебряную медаль турнира. Тройку замкнула самарская спортсменка Аделина Халикова.

Успешно выступили и другие липецкие спортсмены. В соревнованиях среди юношей первое место занял Сергей Смородников, второе – Бажен Насибов. Ещё один липчанин Данила Долин выиграл серебро среди юниоров.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.