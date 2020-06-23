Липчанин стал победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Вячеслав Червяков, студент Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, стал победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя гостеприимная Россия».

В финале конкурса он представил программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, направленную на улучшение их психофизического здоровья и социальной адаптации с помощью освоения ремёсел народов России.

«В стремительно меняющихся условиях современного мира важно помнить и передавать детям культурные традиции нашего народа, чтобы не терять преемственность поколений. Сегодняшняя победа в конкурсе и поддержка платформы «Россия – страна возможностей» поможет не только сохранить нашу историю, но и помочь тем, кто больше всего нуждается в поддержке», – рассказал Вячеслав Червяков.

«Несмотря на то, что заявочная кампания конкурса проходила до периода самоизоляции, номинация «Моя гостеприимная Россия» показала большую заинтересованность граждан в вопросах внутреннего туризма: 3938 конкурсантов захотели рассказать о своём регионе, поделиться богатствами природы и историей своего родного края со всей Россией. В финале конкурса эту возможность получили 30 конкурсантов из 21 региона страны», — отметила руководитель конкурса, проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

«Наш регион обладает яркой и самобытной культурой. Здорово, когда талантливые, любящие свое дело специалисты сохраняют непреходящие ценности, способствуют развитию культурного и духовного потенциала нашего региона. Эти направления нужно развивать», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В XVII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» у конкурсантов появилась уникальная возможность получить грант на реализацию своей инициативы в рамках грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.