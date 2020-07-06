Липецк на четвертом месте в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов

Greenpeace составил рейтинг российских городов с наиболее развитой системой раздельного сбора отходов. Оценивались населенные пункты с полумиллионным населением. Липецк вошел в пятерку лучших, заняв четвертое место.

В областном центре в 11 раз вырос показатель доступа населения к придомовому раздельному сбору по сравнению с 2019 годом. Соцопрос показал, что более 90% жителей Липецка готовы собирать ТКО раздельно.

В настоящее время в Липецкой области установлено более 1100 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Проводится эксперимент по внедрению системы «дуального» сбора мусора, при котором отдельно собираются так называемые сухие отходы: пластик, стекло, бумага, металл.

На территории региона разработана и утверждена «Территориальная схема обращения с отходами Липецкой области». Документ устанавливает основные направления развития отрасли, которая вошла в топ-4 лучших Терсхем Российской Федерации. Охват населения услугой по обращению с ТКО по сравнению с 2018 годом увеличился с 78% до 94%. По итогам прошлого года Липецкой областью достигнуты показатели национального проекта «Экология» по доле обработки (44%) и утилизации ТКО (1,3%) в полном объёме.