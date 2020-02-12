Липецк поборется за звание «Беговой столицы» России

31 мая 2020 года во всех 85 регионах России пройдет самое масштабное беговое событие в мире – Всероссийский полумарафон «ЗаБег» с синхронным стартом. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут 150 тысяч участников.

Впервые в истории «Липецкий полумарафон» стал этапом Всероссийского полумарафона «ЗаБег». 31 мая на старт семи дистанций выйдут более трех тысяч участников со всей России. Уже сейчас на Липецкий полумарафон зарегистрировались атлеты из трех стран – России, Украины и США, 22 субъектов РФ, 82 городов России. Самому старшему на сегодняшний день участнику – 70 лет, самому юному – 4 года. Также впервые в рамках Липецкого полумарафона пройдет бесплатный забег для людей с ограниченными возможностями здоровья и уже полюбившийся липчанам карнавальный забег.

Одной из важнейших особенностей проекта «ЗаБег» традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критерием отбора (среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников). В этом году Липецк серьезно настроен побороться за звание «Беговой столицы».