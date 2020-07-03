Липецкая библиотека организует праздник в честь Дня семьи, любви и верности

Юных любителей книги, а также их родителей Липецкая областная детская библиотека 8 июля приглашает на праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Принять участие в праздновании сможет любой желающий на сайте библиотеки и в социальных сетях.

Специалисты познакомят детей с историей праздника, в основу которого легла красивая легенда о православных супругах Петре и Февронии, расскажут о символах этого дня – ромашках, почитают избранные детские произведения, на страницах которых живут самые необычные семейства, проведут мастер-классы, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Накануне праздника, 7 июля, в библиотеке пройдет виртуальный день общения «Под семейным зонтиком». 8 июля самые маленькие читатели смогут поучаствовать в литературных видеопосиделках «Раз ромашка, два ромашка, три, четыре…», а желающие проверить свои знания ответят на вопросы онлайн-викторины «Все начинается с семьи».

Семейная политика находится в зоне особого внимания региональных властей.