Липецкая драма объявила о переносе спектаклей. Это связано с мерами профилактики от коронавируса

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого переносит спектакли, назначенные на период с 12 по 24 марта. Перерыв в сезоне связан с мерами профилактики, принимаемыми в регионе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Купленные ранее билеты можно вернуть или обменять на следующие показы спектаклей. Афиша на апрель будет сформирована в ближайшее время.

Вернуть билеты, купленные онлайн, можно на официальном сайте театра или в кассе. Также можно обменять билеты на другую дату показа спектакля и забронировать те же места в зале, не делая возврат. Для этого необходимо позвонить в театр по номеру (+74742) 25-01-36 или агенту, у которого приобретался билет.