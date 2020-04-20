Липецкая городская больница скорой медицинской помощи подготовлена к приему больных коронавирусом

Липецкая городская больница скорой медицинской помощи готова к приему больных с коронавирусной инфекцией с 18 апреля. Об этом сегодня медики рассказали журналистам. Были продемонстрированы готовность и оснащенность госпитальной базы. Она рассчитана на 280 коек, из которых 70% обеспечены кислородной поддержкой.

Стационар обеспечен необходимым оборудованием, в том числе для отделения реанимации. В больнице имеется аппарат ЭКМО, ангиограф, компьютерный томограф, рентгенкабинет, УЗИ-аппараты, кабинет бронхоскопии клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная аппаратом для анализа газового состава крови, другое необходимое оборудование в соответствии с требованиями Минздрава России.

Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, в том числе, многоразовыми защитными костюмами, респираторами.

«Это моноинфекцинный стационар. Он предназначен для больных только с коронавирусной инфекций. У нас было развернуто 290 коек в инфекционной больнице. Согласно рекомендациям Минздрава России мы должны были до конца апреля подготовить еще 280 коек. Учитывая тенденцию прироста заболевших в стране, по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова мы решили открыть госпиталь на 11 дней раньше. При необходимости на базе этого стационара мы можем увеличить количество коек до 420», — сказал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в объеме полуторамесячной потребности. Дополнительно за счет средств областного бюджета осуществляется закупка противовирусных и антибактериальных препаратов.

В больнице имеется все необходимое для телемедицинских консультаций с федеральными центрами. Возможность непосредственно получить рекомендации от лучших специалистов России поможет добиться успешных результатов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.