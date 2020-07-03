Липецкая Госавтоинспекция отметила свой профессиональный праздник

Торжественные мероприятия в региональной ГИБДД, посвященные 84-летию образования службы начались с возложения личным составом цветов к монументу памяти погибших сотрудников.

Перед монументом погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам начальник УГИБДД УМВД России по области Андрей Панасович обратился к собравшимся: «Мы отдаем дань памяти нашим павшим товарищам. Каждый, кто поступает на службу в Госавтоинспекцию знает, что его могут ждать нелегкие испытания, связанные с риском для жизни и здоровья. Но это не заставило изменить жизненному призванию всех тех, кто пришел в подразделение ради защиты Закона и порядка на наших трассах.

Они с честью выполняли служебный долг, не жалея сил и рискуя жизнью. Можно сказать, что он были для этих людей превыше всего. Наши павшие товарищи стали примером самоотверженного отношения к порученному делу. И поэтому наш долг постоянно хранить память о погибших сотрудниках, помогать их родным и близким».

Праздничные мероприятия в этом году совпали с пятидесятилетним юбилеем со дня образования первого строевого подразделения дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. По решению исполнительного комитета липецкого областного Совета депутатов трудящихся отдельный дивизион дорожного надзора начал функционировать с первого года 1970 года.

Председатель областного Совета ветеранов Госавтоинспекции Леонид Наливкин, который долгое время был руководителем областного батальона ДПС ГАИ-ГИБДД отметил, что автоинспекторы на протяжении всего времени существования подразделения несли службу на передовой, успешно выполняя самые сложные задачи.

Во время праздничных мероприятий ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поощрили наградами и памятными подарками.

В торжествах приняли участие служители Липецкой епархии Русской православной церкви, ветераны Госавтоинспекции, представители общественности и средств массовой информации.