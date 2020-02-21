Липецкая команда завоевала 7 кубков и 75 медалей на соревнованиях ЦФО по восточному боевому единоборству

Успешно выступили юные липецкие единоборцы на чемпионате, первенстве и открытом турнире Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю. Состязания прошли в Воронеже. Как сообщает региональное управление физкультуры и спорта, на татами вышли 650 участников из пяти регионов России.

Сборная команда Липецкой областной Федерации каратэ-до Сито-рю добилась высоких результатов, завоевав 75 медалей: 28 золотых, 20 серебряных и 27 бронзовых. В командных состязаниях липчане завоевали семь кубков. По итогам соревнований липецкая сборная заняла первое общекомандное место в первенстве ЦФО и второе общекомандное место в чемпионате ЦФО.

Среди липецких спортсменов особенно отличилась Виктория Поповичева, которая выиграла пять золотых медалей, победив во всех категориях, в которых была заявлена.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Совершенствование системы физического воспитания молодёжи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.