В регионе

Липецкая область готовится к переходу на третий этап снятия ограничений

2 часа назад
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Липецкая область готовится перейти к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сегодня сообщил глава региона Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. 

«Мы рассчитываем, что это произойдет в середине июля. Много мероприятий запланировано на эти даты – День города, «Липецкие зори», чемпионат по плаванию на открытой воде, к ним надо готовиться. При этом масочный режим продолжит действовать. Эпидемию никто не отменял. Примеры других регионов показывают, что к болезни нельзя относиться несерьезно», — отметил Игорь Артамонов.

Как сообщили на заседании оперштаба, сейчас Липецкая область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Готовятся к открытию торговые центры площадью до 800 квадратных метров, фитнес  — клубы, возобновляется уличная торговля. 

Как сообщил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, количество  очагов распространения коронавируса в семьях и на предприятиях снижается. Число свободных коек превысило 50%, летальность вируса снизилась до 0,43,  заболеваемость внебольничными пневмониями за неделю  уменьшилась на 9,11%. Количество выписываемых пациентов на 10% превышает число заболевших. Если такая тенденция сохранится, госпитали в санатории «Липецк» и больнице «Липецк-Мед» будут свернуты, отметил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин. 

На третьем этапе снятия ограничений откроются все магазины и предприятия сферы услуг, предприятия общепита, образовательные учреждения, детские лагеря.

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