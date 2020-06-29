Липецкая область на 2 месте по вводу жилья в ЦФО

По итогам 5 месяцев регион делит с Ярославской областью 2 место в ЦФО после Московской области (0,3 м2) и 5 место в РФ.

Введено 312тыс. м2 жилья. Драйвером по-прежнему остается малоэтажные индивидуальное строительство, частные дома. Это 91% от всего объема жилья, введенного в январе-мае 2020 года. По сравнению с январем-маем 2019 года ввод индивидуального жилья увеличился на 52,8 тыс. кв. метров, или на 22,8%.

В пересчете на одного жителя введено 0,27 м2 жилья. Это в 1,8 раза больше чем в целом по РФ (0,15 м2) и в 1,5 раза чем по ЦФО (0,18 м2).

Соседние регионы также показали более скромные результаты. В Липецкой области введено жилья в два и более раза больше, чем в Воронежской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областях.

Липецкая область стабильно входит в число регионов-лидеров по вводу жилья, что неоднократно отмечалось на федеральном уровне и ведущими рейтинговыми агентствами.