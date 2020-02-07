Липецкая область на пятом месте в России по производству сельхозпродукции на душу населения

По всем основным направлениям сельхозпроизводства в Липецкой области показатели 2019 года выше, чем аналогичные в 2018-м. Некоторые из них являются рекордными для региона. Это касается сбора масличных, зерновых культур, сахарной свеклы, производства скота и птицы.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в ходе состоявшейся пресс-конференции назвал сельское хозяйство удачной и практически беспроблемной отраслью в регионе по итогам прошедшего года. «Аграрии показали очень хорошие темпы роста», – отметил Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, всего в 2019 году было произведено сельхозпродукции на 135,9 млрд рублей. Липчане заняли пятое место в РФ по ее производству на душу населения. Регион вышел на первое место в России по сбору овощей в закрытом грунте.

В прошедшем году Липецкая область, по предварительным данным, экспортировала свыше 1 млн тонн продукции АПК на общую сумму 352 млн долларов. Агропромышленный комплекс региона по-прежнему является привлекательным для инвесторов. На данный момент в области реализуются 30 инвестпроектов. В 2019-м было вложено 25 млрд рублей инвестиций, причем частные средства превысили господдержку в 5,4 раза.