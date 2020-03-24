Липецкая область находится на втором месте в рейтинге безопасности российских дорог

Липецкая область заняла второе место в Рейтинге безопасности российских дорог, поднявшись сразу на четыре строчки вверх по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщили в управлении дорог и транспорта региона.

Рейтинг за 2019 год опубликовал Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог». В него вошел 51 регион с населением свыше 1 млн человек. Учитывались количество ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области» в 2019 году на мероприятия по повышению безопасности потратили почти 443 млн рублей. В частности, было закуплено дополнительно 59 камер фотовидеофиксации правонарушений, смонтировано 29 из них. Количество аварий в местах установки комплексов в 2019 году, по данным ГИБДД, сократилось на 35,2%.

Всего с начала 2017 года в Липецкой агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» велись работы по ликвидации 33 очагов аварийности. В числе мероприятий – изменение геометрических параметров перекрестков, как это было на проспекте Победы в Липецке, установка новых светофоров и изменение режима их работы, нанесение шумовых полос и разметки, установка ограждений и ряд других.

В результате совместной работы ведомств по итогам 2019 года целевые показатели по основным критериям составили:

количество погибших в ДТП людей снизилось на 35,4% при целевом показателе 24,01%;

количество погибших в ДТП детей сократилось на 50%, при целевом показателе 28,19%;

социальный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, в расчете на 100 тысяч человек населения) снизился на 34,4%, при целевом показателе 27,5%;

транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, в расчете на 10 тысяч единиц транспортных средств) уменьшился на 45,9% при целевом показателе 34,75% (данные УГИБДД УМВД по Липецкой области).

Ожидается, что в 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий сократится на 20% по сравнению с базовым показателем 2017 года.