Липецкая область названа в числе лучших по итогам деятельности территориальных подсистем РСЧС ЦФО

В Рязани подвели итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Центральном Федеральном округе и уточнили задачи на будущий год.

В межведомственном заседании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Нештенко, заместитель главы МЧС России генерал-полковник Павел Барышев, а также руководители территориальных органов МЧС России и представители органов исполнительной власти субъектов РФ Центрального федерального округа. Липецкую область представляли заместитель главы региона Александр Рябченко и начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников.

Открывая работу заседания по подведению итогов деятельности территориальных подсистем РСЧС ЦФО, заместитель министра МЧС России Павел Барышев отметил, что основные задачи, поставленные в 2019-м, выполнены.

Говоря о приоритетных направлениях работы МЧС России, заместитель министра обратил внимание на необходимость уделять максимальное внимание мероприятиям, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

В 2019 году количество пожаров в жилых помещениях и на производственных объектах сократилось на 2,1% Также сократилось и количество травмированных на 1,8%. При различных угрожающих для жизни ситуациях эвакуирована 41 тысяча человек. На водных объектах также наблюдается положительная динамика — происшествий на 18% меньше, чем в прошлом году, а количество погибших уменьшилось на 22%.

В числе лучших по снижению показателей количества погибших на водных объектах среди регионов ЦФО названа Липецкая область. Также отмечены Москва, Орловская и Рязанская области.