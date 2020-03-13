Липецкая область показала рекордные темпы роста инвестиций

Вложения в развитие предприятий и организаций области в 2019 году составили 155 млрд рублей. Это 111,8% роста к уровню 2018-го. Наибольший вклад в структуре инвестиций по отраслям традиционно у металлургов и сельского хозяйства – 31,5 млрд и 23 млрд рублей соответственно.

«В отношении сельского хозяйства особенно важно отметить, что речь идет не только и не столько о производстве, сколько о глубокой переработке сельхозпродукции. А крупные инвестиции основного производителя региона – Новолипецкого металлургического комбината – связаны с реконструкцией доменной печи №6. В текущем году они также повлекли за собой снижение отгрузки в обрабатывающем производстве, однако мы понимаем, что это временное явление. А эффект от реконструкции – долгосрочный», — отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По показателю инвестиций на жителя области регион поднялся на 3 место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. Вложения составили 136 тыс рублей на душу населения. Причем почти 78% – это собственные средства предприятий. Доля заемного финансирования достигла почти 5%, а вложений бюджетов всех уровней – 9% от общего объема.