Липецкая область представила Минсельхозу 25 проектов для участия в программе «Современный облик сельских территорий»

Минсельхоз России начал прием документов от субъектов РФ на отбор проектов для реализации в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021-2022 годы.

От Липецкой области на софинансирование из федерального бюджета в 2021 году претендуют 16 проектов, а в 2022 году еще 9, сообщили в управлении сельского хозяйства региона. Федеральные ассигнования позволят улучшить инфраструктуру на селе, построить новые и реконструировать существующие социальные объекты – детские сады, школы, ФАПы, спортивные сооружения.

«Областная власть постоянно работает над повышением уровня и качества жизни людей в городах и селах, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Это наша основная задача, на ее решение мы направляем максимально возможные ресурсы. Самые главные наши вложения – вложения в человека».

В нынешнем году в рамках программы «Современный облик сельских территорий» в Липецкой области ведется строительство трех объектов: двух школ в Тербунском и Добровском районах и детского сада в Хлевенском районе. На эти цели из федерального бюджета выделено 283 млн рублей. Общий объем их финансирования из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников составит около 440 млн рублей.