Липецкая область представит свою сельскохозяйственную продукцию на выставке в Берлине

Продукция 15 предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области будет представлена на выставке «Зеленая неделя – 2020» в Берлине 17-26 января, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Минсельхоз России совместно с Российским экспортным центром организует коллективную российскую экспозицию общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, в составе которой будет и стенд региона.

«У Липецкой области огромный аграрный потенциал, а наши земледельцы славятся своими успехами и качеством продукции, которая пользуется большим спросом», – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

85-я Международная торговая выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства традиционно состоится на территории выставочного комплекса «Мессе Берлин». 18 российских регионов презентуют на ней свою лучшую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию – хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, растительное масло, мед, вино и другие товары. Помимо регионов свою продукцию представят около 250 отечественных компаний.

Одной из основных задач участия России в этом масштабном смотре является презентация и дальнейшее продвижение российской сельскохозяйственной продукции на международных продовольственных рынках. Концепция национальной экспозиции предусматривает демонстрацию достижений отечественного АПК и разнообразие продовольственной продукции, отвечающей мировым стандартам безопасности и экологичности. Кроме того, будет организована ресторанная зона, на которой запланировано проведение гастрономических мероприятий и дегустаций, а также зона «Russian Food Market», где посетители выставки смогут приобрести продукцию российских производителей.