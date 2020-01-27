Липецкая область превысила показатели по выращиванию тепличных овощей

Каждый год Липецкая область ставит рекорды по сбору тепличных овощей. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, в 2019 году в теплицах с круглогодичным циклом выращивания было получено 109,8 тыс. тонн овощей. Это более чем на 30 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего в защищенном грунте валовой сбор в регионе составил 111,8 тыс. тонн.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области один из лучших в стране, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – И в этом году аграрии региона вновь показали рекордные результаты».

Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в 2019 году увеличилась на 90 гектаров и достигла 200 гектаров. Сбор тепличных овощей ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. С начала этого года в области уже произведено более 7 тыс. тонн тепличных овощей.