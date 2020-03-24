Липецкая область присоединилась к проведению международной акции «Сад памяти»

При поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза с 18 марта по 22 июня проходит международная акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Великой Победы, сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области. Всего будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в Великой Отечественной войне.

Липецкая область также присоединилась к проведению акции. Практически в каждом населенном пункте региона появится свой Сад памяти. Для этого управлением лесного хозяйства Липецкой области подготовлено около 100 точек проведения. Всего на территории региона в ходе акции будет высажено около 2 млн саженцев сосны, дуба, березы, рябины и липы на площади более 400 гектаров. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» лесхозы обеспечат в полном объеме посадочным материалом.

Принять участие в акции сможет каждый, для этого достаточно зайти на официальный сайт садпамяти2020.рф либо в одноименное приложение ВКонтакте, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там есть дата, время посадки и контакты для связи. Кроме того, на сайте можно зарегистрироваться, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, а также получить электронный сертификат, который будет напоминать вашей семье об этом событии.

Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель области.