Липецкая область продолжает развивать экономические отношения с Японией

Делегация Липецкой области приняла участие в XVI Совместном заседании Российско-Японского и Японо-Российского комитетов по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Москве 18 февраля.

Темой встречи стало сотрудничество российского и японского бизнеса в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в области поддержки инноваций. В заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки, представители предприятий России и Японии, органов государственной власти двух стран, члены Российского союза промышленников и предпринимателей, национального координационного центра по развитию экономических отношений со странами АТР, Федерации экономических организаций Японии «Кейданрэн».

Делегацию Липецкой области возглавил заместитель главы региона Дмитрий Аверов. Он отметил, что между Липецкой областью и японской стороной установились тесные, взаимовыгодные связи. Так, в регионе работают такие японские компании, как Yokohama – завод по производству шин, Japan Tobacco International – производитель табачных изделий, предприятие по производству сельскохозяйственной техники Kverneland Group, входящее в состав японской корпорации Kubota. Японским бизнесом создано более 1000 рабочих мест.

Вместе с тем существует большой потенциал для наращивания сотрудничества, в том числе в области автомобилестроения, биотехнологий, сельхозмашиностроения, подчеркнул Дмитрий Аверов. Возможности Липецкой области и преимущества для инвестирования были представлены в рамках презентации региона, конкретные шаги по содействию японским компаниям в локализации производств обсуждались в ходе встреч двухсторонних встреч с бизнесом «на полях» заседания.

«Областная власть придает большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений. В регионе уже много лет работает японский бизнес, и Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.