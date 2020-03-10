Липецкая область – регион с высоким уровнем качества и доступности госуслуг в области содействия занятости

Министерство труда и социальной защиты России по итогам деятельности органов службы занятости в 2019 году провело мониторинг и оценку качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. По результатам этой оценки, а также имиджевых характеристик органов службы занятости, выделен ряд регионов с преимущественно высокими показателями, куда вошла и Липецкая область.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по значению сводной интегральной оценки качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения наш регион находится на втором месте. В области обеспечен высокий уровень трудоустройства обратившихся граждан. По данному показателю регион занимает первое место в Российской Федерации – 90,7% от числа обратившихся (по РФ – 64,2%).

Отмечен наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области (0,4% от экономически активного населения). Это второе место среди субъектов РФ (по России – 0,9%), сообщили в региональном управлении труда и занятости населения.