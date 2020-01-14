Липецкая область стала лидером в рейтинге инвестиционной активности регионов

Липецкая область занимает первое место в рейтинге инвестиционной активности регионов за декабрь 2019 года по версии авторитетного делового журнала «Инвест-Форсайт». В основе рейтинга – сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах РФ инвестиционных проектах. Эксперты отметили, что Липецкая область лидирует с большим отрывом от второго места благодаря сообщениям об отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «Торговля и туризм», «Промышленность» и «АПК».

В регионе успешно функционирует особая экономическая зона. В этом году ОЭЗ ППТ «Липецк» вошла в мировой рейтинг особых экономических зон Global Free Zones of the Year по версии международного аналитического издания fDi Magazine в пяти номинациях. Иностранный капитал участвует в инвестиционных проектах в промышленности.

В этом месяце итальянская компания Ilpea запустила новый завод по производству уплотнителей для белой техники в Липецке. Компания «Unionwire» построит завод по производству электропроводки для белой бытовой техники. Объем инвестиций в проект — 200 млн рублей.

«Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области, — подчеркивает врио главы региона Игорь Артамонов. — При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере».

Администрация области оказывает поддержку развитию малого бизнеса, отмечают эксперты «Инвест-Форсайта». Проведен конкурсный отбор по гранту «Легкий старт». Господдержку в размере 500 тысяч рублей получат физические лица старше 18 лет на организацию собственного дела по одному из приоритетных видов деятельности.

На официальных сайтах региона традиционно часто публикуются сообщения по отрасли АПК. ООО «Кофейная компания» открыла завод по переработке кофе в особой экономической зоне «Липецк» стоимостью 220 млн рублей. ООО «Хлевенский Маслосырзавод» завершил строительство завода по глубокой переработке молока и производству молочных продуктов. Объем инвестиций в производство составил 40 млн рублей. АО «ЛИМАК» провело масштабную модернизацию на Подгоренском мукомольном заводе. Общая сумма вложений превысила 100 млн рублей. «Истагро Дон» возобновил строительство завода по переработке топинамбура в особой экономической зоне «Данков». Заявленная сумма инвестиций составляет более 2,6 млрд рублей.

В рубрику «Торговля и туризм» дайджеста вошли несколько сообщений об успешных проектах, реализованных малым бизнесом. В Липецкой области ведется масштабное жилищное строительство. За счет собственных и заемных средств липчане построили 876,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.

Кроме того, журнал «Инвест-Форсайт» отмечает, что на официальных сайтах региона подробно освещается ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году работы велись на 112 объектах, а финансирование было выше, чем за два предыдущих года — 3,7 млрд рублей.