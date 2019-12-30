Липецкая область стала одним из лидеров среди регионов по производству в товарном секторе

По прогнозу Минсельхоза России, в 2019 году валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий может превысить 3,4 млн тонн, что на 2% больше, чем в прошлом году. Регионами-лидерами по производству в товарном секторе традиционно стали Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Воронежская и Липецкая области, Ставропольский край.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В 2019 году все категории хозяйств Липецкой области собрали 74 тыс тонн плодов и ягод, из них 54,8 тыс тонн произвели в сельхозпредприятиях и КФХ. 40 тыс тонн плодов заложено на длительное хранение. Ведется работа по закладке многолетних насаждений, активно расширяются площади садов интенсивного типа. В 2019 году всего было высажено многолетних насаждений на площади 393,5 гектара, из них 318 гектаров – это сады интенсивного типа, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Благодаря мерам государственной поддержки за последние пять лет в целом по стране заложено более 69,3 тыс гектаров новых садов и питомников. По предварительной оценке органов управления АПК субъектов, в текущем году эта работа будет проведена на площади около 15 тыс гектаров. За период с 2020-го по 2024-й планируется произвести закладку многолетних насаждений и питомников на 54,1 тыс. гектаров.