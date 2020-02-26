Липецкая область стала одним из регионов с самым низким показателем детской смертности

Липецкая область улучшила показатели по выполнению нацпроекта «Здравоохранение». Детская смертность в регионе одна из самых низких в стране. Статистика была озвучена на XXII конгрессе педиатров России, который завершился в Москве.

По итогам 2019 года у Липецкой области самый маленький показатель смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет и от 0 до 17 лет. Уровень младенческой смертности в регионе также один из самых низких в России. По этому показателю область разделила третье место с Ленинградской областью.

Положительных изменений в демографической ситуации удалось достичь благодаря комплексной работе, проделанной в данном направлении. Была проведена модернизация службы материнства и детства. В частности, приобретено медицинское оборудование для выхаживания новорождённых в Липецком областном перинатальном центре и областной детской больнице.

Усовершенствована система дистанционного наблюдения за будущими мамами, что позволило на 60% снизить число осложнений при беременности, на 33% сократить количество преждевременных родов. 90% пациенток с высокой группой риска рожают в областном перинатальном центре. Доля детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, снизилась вдвое.

В 2020 году из регионального бюджета выделено более 200 млн рублей на реконструкцию старого здания областного перинатального центра, где разместится областная женская консультация. Это позволит вывести на новый уровень оказание медицинской помощи беременным женщинам. Кроме того, в реконструированном корпусе перинатального центра планируется создание отделения медико-генетической консультации, лаборатории пренатальной диагностики, центра репродуктивного здоровья, отделения репродуктивной гинекологии.

Продолжится обновление материально-технической базы медицинских учреждений. В 2020 году детские поликлиники региона получат новое оборудование и будут соответствовать базовым критериям новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Будет продолжено обучение врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов на базе федеральных клинических центров.