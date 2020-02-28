Липецкая область в 2019 году экспортировала зарубеж свыше 1 млн. тонн товаров АПК

Рекордным объемом экспорта сельскохозяйственной продукции отмечен для Липецкой области 2019 год. За пределы страны отправлено свыше 1 млн. тонн товаров АПК на общую сумму 391,554 млн. долларов. Темп роста к 2018 году составил 21%, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса занимает второе место в региональном внешнеторговом обороте и составляет 10,4%. На зарубежные рынки поставляются злаки, мука, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, минеральные воды, пиво и прочие готовые пищевые продукты, в том числе для детского питания, а также гранулированный жом.

Основную долю экспорта продукции региона традиционно составляют зерновые культуры – пшеница, кукуруза, ячмень. С учетом рекордного урожая 2019 года совокупный объем экспорта зерновых достиг 503,5 тыс тонн на сумму 102 млн долларов и в три раза превысил уровень 2015-го (32,3 млн долларов).

Около 30% в совокупном объеме экспорта продукции АПК занимает продукция масложировой отрасли. В 2019 году объем экспорта растительных масел увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2017-м.

«Вдвое увеличить объем поставок сельхозпродукции из нашей страны к 2024 году – это одна из основных задач нацпроекта «Экспорт продукции АПК», – рассказал начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В связи с увеличением экспортного потенциала в регионе развивается индустрия производства растительных масел. В области приняты меры по наращиванию производства подсолнечника, сои, рапса и масличного льна до 1,1 млн тонн и их переработки для получения растительных масел к 2024 году до 400 тысяч тонн, из которых на экспорт планируется направить свыше 230 тысяч тонн».

Предприятия области осваивают выпуск высокоолеинового растительного масла, которое является инновационным стратегическим экспортным продуктом. Лишь несколько предприятий Российской Федерации производят подобную продукцию, поэтому в 2020-2024 годах этому направлению будет уделяться первостепенное внимание.

«Липецкие земледельцы славятся своими успехами. Агропромышленный комплекс области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.