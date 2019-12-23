В регионе

Липецкая область в тройке регионов с наименьшим количеством догостроев

11 часов назад
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Липецкая область вошла в тройку регионов, где меньше всего долгостроев. По данным счётной палаты России, наименьшее количество проблемных объектов строительства в Республике Татарстан (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской автономной области (3%).

Больше всего долгостроев в Республике Башкирия (43%), Республике Дагестан (39,3%) и Тверской области (27,2%).

«Решение проблем дольщиков – один из наших приоритетов. Практически по всем объектам нам удалось найти решения. Сейчас всё идёт в плановом режиме и многие уже получили свои квартиры», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

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