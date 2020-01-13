Липецкая область вошла в число лучших регионов по социально-экономическому развитию

Липецкая область вошла в десятку регионов России, добившихся наиболее значимых социально-экономических успехов в 2019 году, сообщает LipetskMedia. В рейтинге субъектов России от “RAEX” наш регион на 5 месте.
Возглавила рейтинг Москва, затем идут Московская область и Санкт-Петербург. В десятку регионов-лидеров также вошли Белгородская, Воронежская, Тульская, Нижегородская, Тамбовская и Курская области.
В 2020 году планируется создание рейтинга субъектов РФ по выполнению национальных проектов. Пока социально-экономические успехи регионов отражены в интегральном показателе – социальный риск. Имеет значение уровень зарплаты и безработицы.
«Потенциал у Липецкой области огромный. И его использование в полной мере станет предметом нашей дальнейшей работы, с опорой на предыдущий опыт, на лучшую практику Российской Федерации — мы будем применять это в Липецкой области», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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