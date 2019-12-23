Липецкая область вошла в десятку лучших регионов по качеству хирургической помощи

Минздрав РФ и Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского составили рейтинг российских регионов по состоянию хирургической помощи, в который вошла и Липецкая область. Он опубликован в информационно-аналитическом сборнике «Хирургическая помощь в Российской Федерации».

Для определения качества оказания хирургической помощи эксперты учитывали использование современных методик, выполнение высокотехнологичных эндоскопических вмешательств, ряд других важных показателей, всего их было 20. По итогам исследования Липецкая область вошла в десятку лучших регионов России.

Врачи Липецкой областной клинической больницы успешно проводят все реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и поджелудочной железе с использованием эндоскопического оборудования, сообщила главный врач ЛОКБ Любовь Агафонова. Уровень оснащенности и компетентности хирургической службы Липецкой области позволяет оказывать всю высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона качественно и своевременно, без необходимости направления пациентов на лечение в федеральные медицинские центры страны.