Липецкая школьница стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Награждение победителей Всероссийского конкурса сочинений среди школьников «Без срока давности», среди которых и ученица 8 класса липецкого экологического лицея №66 Дарья Рыжкова, состоялось накануне в столичном Музее Победы. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вручил каждому диплом и книгу «Письма военных лет. Переписка школьных учителей и их учеников». Победители конкурса приглашены 24 июня на парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Без срока давности» – просветительский проект, ставший частью глобального плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, инициированного Президентом России Владимиром Путиным и направленного на сохранение памяти современников о Великой Отечественной войне. Всего в конкурсе сочинений приняли участие свыше 133 тысяч учащихся 5⎼11 классов общеобразовательных организаций из всех регионов страны, а также посольских школ России за рубежом.

Победителями конкурса сочинений стали 10 школьников. Награждение всех 87 финалистов памятными призами состоится в Москве в ноябре в рамках работы международной научной конференции «Уроки Нюрнберга».