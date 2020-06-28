Липецкая школьница стала призером конкурса, объявленного всероссийской газетой, пропагандирующей дорожную безопасность

Алена Соболева, учащаяся городской школы № 17 посвятила свой рисунок юбилею периодического издания «Добрая Дорога Детства».

Во всероссийской газете «Добрая Дорога Детства» на протяжении двадцати лет широко освещаются различные мероприятия и конкурсы, пропагандистские акции школьников по основам дорожной безопасности. Всероссийское издание также оказывает постоянную дидактическую помощь руководителям отрядов ЮИД и педагогам, регулярно публикует методические материалы.

Стоит отметить, что редакция газеты поддерживает давние дружеские связи с липецкими юидовцами и их наставниками, на страницах издания часто размещаются материалы юнкоров нашего региона. В канун юбилея издания был объявлен всероссийский конкурс среди юных читателей. Подготовленный липчанкой Аленой Соболевой поздравительный рисунок был признан одним из лучших.

Также были признаны лауреатами конкурса творческие работы лебедянца Сергея Кузнецова и липчанки Дарьи Бунеевой. Редакция газеты «Добрая Дорога Детства» сердечно поблагодарила всех участников мероприятия «за колоссальную поддержку и настоящую любовь».

Юные липчане со своей стороны выразили желание и в дальнейшем участвовать в профильных конкурсах, а также готовить интересные журналистские работы для этого издания.