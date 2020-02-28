Липецкая спортсменка стала десятикратной чемпионкой страны по легкой атлетике

Елена Коробкина выиграла очередное золото чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении и стала десятикратной чемпионкой страны.

Липецкая спортсменка показала лучший результат в забеге на 1500 метров, преодолев дистанцию за 4 минуты 10,62 секунды. Ещё одно золото турнира Елена Коробкина выиграла в первый день соревнований, победив в забеге на три километра.

«Липецкие спортсмены отстаивают честь области на турнирах самого высокого ранга и регулярно показывают прекрасные результаты. Особое внимание в регионе уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.