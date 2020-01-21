Липецкая спортсменка вошла в «золотой» флот в Австралии

Чемпионат Австралии по парусному спорту в классах яхт «Лазер», в котором выступила и представительница Липецкой области, завершился в Мельбурне. Липчанка Екатерина Зюзина сумела пробиться в «золотой» флот, куда отбирались 63 лучших спортсменки из 126 принимавших участие в регате. Екатерина показала лучший результат среди россиянок.

Старт в Мельбурне стал важным этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в этой же акватории с 21 по 28 февраля. А чемпионат мира будет одним из важнейших этапов отбора на Олимпийские игры в Японии. Как уточнили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, в июле прошлого года именно Зюзина завоевала для российской сборной лицензию на Олимпиаду 2020 в Токио.