Липецкая ТПП информирует предпринимателей об условиях отсрочки арендной платы

Липецкая торгово-промышленная палата на официальном сайте информирует предпринимателей о том, что 1.04.2020 г. вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ от 01.04.2020 г., в котором статьей 19 предусмотрены условия для обязательной отсрочки арендной платы и её уменьшения.

Для получения отсрочки по арендной плате арендатору необходимо обратиться напрямую к арендодателю с письменным заявлением о заключении дополнительного соглашения об отсрочке оплаты аренды.

Кроме того, Федеральным законом №106-ФЗ от 3.04.2020 г. предусмотрены кредитные каникулы для предпринимателей, сообщает Липецкая ТПП.