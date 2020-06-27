Липецкая ТПП провела заседание Комитета по развитию социального предпринимательства

Липецкая торгово-промышленная палата совместно с региональным отделением общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» организовала и провела очередное заседание Комитета по развитию социального предпринимательства. Оно прошло в формате онлайн на площадке центра «Мой бизнес».

В заседании приняли участие представители областных управлений экономического развития, потребительского рынка и ценовой политики, социальной защиты населения, областного фонда поддержки МСП и бизнес-сообщества. Они обсудили существующие меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области, работу горячей линии в период предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, актуальные вопросы развития социального предпринимательства в регионе и повышения его роли в решении социально-экономических проблем.

Также была представлена нормативная база социального предпринимательства, преимущества и виды поддержки этого направления деятельности, разъяснена процедура получения статуса социального предпринимателя. Личным опытом работы в этой сфере поделились представители деловых кругов региона. В ходе заседания эксперты отметили необходимость повышения информированности бизнес-сообщества и населения о социальном предпринимательстве и его значимости для повышения качества жизни людей. «Благополучие каждого человека – приоритет в деятельности администрации Липецкой области. На этой работе мы сосредоточили все наши усилия», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.